В Московской духовной академии отметят ее 200-летие в Троице-Сергиевой лавре

14-16 октября в Московской духовной академии пройдет конференция «Двести лет в обители преподобного Сергия. Взаимодействие духовного и светского образования в России на примере Московской духовной академии с начала XIX века по настоящее время».

Как сообщает пресс-служба академии, конференция приурочена к двум юбилеям: 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой лавры, и 200-летию пребывания в Лавре Московской духовной академии.

Работу форума возглавит ректор Московских духовных школ, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископ Верейский Евгений.

Московская духовная академия является первым высшим учебным заведением России, основанным греческими иеромонахами братьями Софронием и Иоанникием Лихудами в Москве в 1685 году как Славяно-греко-латинская академия. Переезд академии из Москвы в Лавру в 1814 году стал новой вехой не только в жизни академии, но и всего российского образования. В стенах «большой келии преподобного Сергия» она получила особо благоприятные условия как для духовного роста преподавателей и учащихся, так и для своего становления как ведущего научно-богословского центра России.