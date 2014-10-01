Предстоятель Украинской Православной Церкви посещает Конотопскую епархию

1 октября, в день чествования Молченской иконы Божией Матери, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Софрониево-Молченском Рождества Пресвятой Богородицы мужском монастыре.

Как сообщается на официальном сайте УПЦ, в этот же день, Предстоятель Украинской Православной Церкви отслужит молебен за мир в Украине в Спасо-Преображенском храме Глухова.

2 октября Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетит Кролевец, где отслужит молебен и благословит Крестный ход за мир в Украине.