По святым местам: тайны Троице-Сергиевой лавры

Перед входом в лаврскую гостиницу всех встречает неожиданность — черный обелиск Владимира Ильича Ленина, а в трех шагах от него — табличка "Место для курения". "Почему памятник такого цвета? Почернел от грехов?" — пошутили мы. "Это один из 30 памятников, сделанных с посмертной маски Ленина, — рассказал монах Парфений. — В Сергиевом Посаде до сих пор есть люди, для которых ценны коммунистические идеалы. К 700-летию прп Сергия Радонежского, которое мы отмечаем 8 октября, подготовлен проект по замене памятника Ленина на памятник родителей преподобного — Кирилла и Марии с тремя своими детьми. Но переносить Ленина горадминистрация Сергиева Посада не спешит". Так что пока родители "живут" через дорогу от лавры.

ТИР В ХРАМЕ. "В советское время лавра была закрыта на 26 лет (с 1920 по 1946-й), — говорит доктор церковных наук, преподаватель Московской духовной академии Макарий Веретенников. — В Трапезном храме был тир, в царских покоях, где теперь Московская духовная академия, — кинотеатр".

В лавре похоронен митрополит Николай Нарушевич — один из архиереев, с которыми в 1943 году встречался Сталин. "Воспоминания о встрече Сталина с патриархом Сергием (Страгородским) и двумя архиереями (Сергием, Алексием Симанским и Николаем Нарушевичем) больше схожи на апокрифы, — говорит диакон Сергий (Гриднев). — Диалог генсек начал издалека: "Какие нужды у церкви? Чем живут сейчас священники?". Вопросы эти были явно провокационные, так как большинство священников или сидели, или были расстреляны, и кому, как не Сталину, было знать об этом. Но патриарх Сергий не растерялся и ответил: "Мы учим семинаристов, а они потом становятся генералиссимусами". Намекая на Сталина, учившегося в Тифлисской духовной семинарии. Иосифу Виссарионычу ответ понравился. После той встречи священников стали освобождать из заключений, возвращать земли и здания монастырям. Сталин захотел добиться первенства Русской церкви среди всех православных церквей мира. Идея провалилась. Но тогда, в 1946 году, по просьбе новоизбранного патриарха Алексия I, Троице-Сергиева лавра была открыта". На реконструкцию ушло более 30 лет. Даже в 70-е на территории лавры жили обычные люди. Чтобы их переселить, построили новые дома. Их и теперь называют "поповскими".

Целебный источник. Если умыться, можно исцелить глазные болезни.

ЧУДЕСА. "Чудом было обретение мощей в Троице-Сергиевой лавре, — рассказал "Сегодня" монах Парфений. — Игумен Корнилий, наводя порядок в Троицком соборе, открыл крышку большого мощевика в Серапионовой палатке. Снял стекло и заметил две ручки. Оказалось, это крышка, а под ней ящик. В нем — большие частицы мощей, обернутые в бумагу и подписанные, кому принадлежат, а сверху облиты воском. Об этом сообщают владыке Питириму Волоколамскому, который был в 60-х гг. насельником лавры. Он и говорит: "Так это я прятал!". Оказалось, мощи были спрятаны им еще в 1959 году, когда была очередная советская кампания по изъятию мощей. А в 1919 году была сохранена голова прп Сергия Радонежского. Тайно ночью священники спустились в склеп князей Трубецких, который находится в Троицком соборе, взяли главу Трубецкого и заменили ею главу прп Сергия Радонежского. Глава же преподобного долго кочевала за пределами монастыря, на дачах, под престолом в храмах, пока не вернулась в Троицкий собор".

"Пизанская" колокольня. Наклон — 11 градусов.

КОЛОКОЛЬНЯ НАКЛОНИЛАСЬ. Снимая лаврскую колокольню высотой 88 м, наш фотокорреспондент занервничал: "Как не пытаюсь скадрировать — колокольня под наклоном! Она что у вас, кривая?". Монах Парфений улыбнулся: "Так и есть. Наклон 11 градусов! Тому виной оползни и вес колоколов. Чтобы спасти колокольню, строители провели полную вычинку кирпича: представьте — каждый старый кирпичик вручную выбивали зубилом, а на его место на растворе вставили новый. И так — от цоколя до верхушки! После такой работы в 2002-м был поднят колокол "Первенец" весом 27 т и "Благовестник" весом 35 т. Подобных размеров колокола не отливали более 200 лет! В 2004-м, на ЗИЛе отлили Царь-колокол весом 72 т. Архитекторы провели расчеты, монахи усилили молитвы. В итоге его установили, но колокольня наклонилась".

Монах Парфений. Звонит в Никоновский колокол.

Поднимаемся на колокольню. Гигант Царь-колокол живет на первом ярусе. Звук он издает, даже если просто хлопнуть по нему рукой. А чтобы "царский" язык совершил мах, нужна сила четырех мужчин! "На одной из экскурсий учительница предупредила школьников: "Осторожно, не сломайте!" — улыбается монах Парфений. — Поэтому, по традиции, и мы всех предупреждаем: "Осторожно, не сломайте!". По винтовой лестнице выходим на следующий ярус. Здесь — самый древний ныне действующий колокол Руси, отлитый в 1420 году. Монахи с любовью называют его единственной сохранившейся "аудиозаписью древней лавры".

КЛАДБИЩЕ И ЧАЙ. Монах Парфений продолжает: "Вся площадь лавры — сплошное кладбище. Но в 19 веке смотритель его оказался самым первым грабителем, и все надгробия из розового мрамора распродал. На сохранившихся можно проследить обычаи 19 века. Тогда на памятниках писали историю жизни почившего". Читаем на одной из могил: "Крестьянин Василий МатвеевичНиколаев служил казенным лесником. После этого стал покупать у крестьян лесные участки и возделывал их и продавал. Приобрел землю с лесом и трудился на ней. Пищей довольствовался самой простой и никогда не пил чаю, в супружестве жил 3 года, имел сына и дочь. Остальные 50 лет прожил вдовцом. Любил путешествовать по святым местам, на богомолье более 17 лет ежегодно ездил в Киев(!), был в старом Иерусалиме и на святом Афоне. 29 лет был церковным старостой в своем приходском храме". Оказалось, распитие чая в 19 веке в Троице-Сергиевой лавре считалось мещанским и исключительно праздным делом!

ГОЛОВЫ ГОДУНОВЫХ. На паперти Успенского собора расположена каменная усыпальница рода Годуновых. В период закрытия лавры — 1945 год — здесь побывала археологическая экспедиция. Ученые констатировали, что сохранились одежды, шелковая обивка и даже башмачки царевны Ксении, однако черепа Годуновых исчезли. Ходит легенда, что при вскрытии усыпальницы присутствовали журналисты. И когда руководитель экспедиции поведал им об исчезнувших черепах, один из акул пера сказал: "Это мы виноваты. Еще детьми бегали здесь в поисках сокровищ. Но ценного ничего не нашли — и со злости выбросили черепа". Вот так журналисты невольно помешали ученым восстановить подлинный облик Годуновых.

КАК СТАТЬ ИНОКОМ ЛАВРЫ. "В основном монахами здесь становятся те, кто закончил нашу академию, — говорит Парфений. — Годы учебы засчитываются как годы послушания, а через года три выпускника могут и постричь в монахи. Людей со стороны берут редко, и постригать не спешат — нужны годы терпения. Я думаю, что монахами не становятся, а рождаются. Такие люди с самого детства начинают осознавать, что их место в монастыре. К примеру, я, как и все школьники, тоже ходил по вечеринкам, были друзья. Но была и какая-то нехватка радости. Словно вакуум в душе. А вот зашел в храм — вакуум исчезает. Это я понял еще в 14 лет. В какой-то момент я решил: хочу эту наполненность ощущать постоянно. И вот я здесь, здесь же и мой родной брат".

В Успенском соборе. Хранится гроб преподобного Сергия.

Ежедневно в монастырь приезжает несколько тысяч гостей и паломников, потому монаху здесь ни минуты покоя. Все задействованы — кто в причастии, кто на исповеди, кто на экскурсии, кому духовную беседу нужно провести или еще что-то.

Московская духовная академия и семинария при лавре является настоящей кузницей кадров православных священников. По численности лавра огромна. Только 2800 человек обслуживающего персонала, около 1000 учащихся (600 семинаристов, 200 академистов, 100 — в иконописной школе и 100 — в регентской школе). "Теперь представьте, когда 600 семинаристов после трапезы одновременно отодвигают стулья, — с улыбкой говорят монахи. — Сразу чувствуется сила православная!".

СЕРГИЕВ КОВЧЕГ: КАК ВОДОЙ ПОДТЯНУТЬ ПОЛСОБОРА И ПОБЫВАТЬ В МУРАВЕЙНИКЕ

При входе в лавру приковывает взгляд Трапезный храм. Площадь трапезной палаты – 510 кв. м. Построен к 300-летию прп Сергия и в благодарность Петра Первого за то, что лавра дважды укрывала его от мести княжны Софьи и в период стрелецких бунтов. Если взобраться на верхний ярус, то невольно думаешь: "Наверное, так и должен был выглядеть Ноев ковчег". "В 1960-х гг. из-за оползней в здании образовалась щель шириной в метр, и храм собирались сносить, — рассказывает монах Парфений. — Что делать? Пригласили сибирских умельцев. Зимой те насверлили в стенах шурфы (отверстия) и залили их водой. Вода при застывании расширилась, процесс сползания стены затормозился. Так, просверливая дырки и заливая воду, строители за зиму смогли подтянуть полсобора (!) и соединить стены". Леса в пять ярусов и непрекращающаяся работа вызывают ощущение, что находишься в муравейнике.

Под куполом. Внутри чувствуешь себя будто в Ноевом ковчеге.

ПОСЛУШАНИЯ: КОСМОС И ПИНГВИНЫ

"В нашей лавре есть такие послушания, которые в других монастырях просто немыслимы, — говорит монах Парфений. — Например, есть у нас подворье в Антарктиде. Там батюшка, дьякон и прихожане — несколько полярников. Есть такое чудное фото, где на переднем плане стоят пингвины, позади них — храм. И получается, что основные прихожане как раз пингвины. Животные там совершенно не пуганные — охота ведь запрещена. Сколько раз такое было: полярник разбирает трактор, а тут пингвин подходит, деталь в клюв — и понес. Полярник ловким движением хватает пингвина за крыло и заставляет вернуть украденное. Пингвин пищит, негодует, что нарушены его права и все такое, отдает деталь и уходит метров на 20. А потом успокаивается и опять возвращается. Теперь представьте, что будет с пингвином, если он в церковь зайдет! Так что наши батюшки не только окормляют полярников, но и берегут храм от пингвинов.

Еще одно послушание — окормление космонавтов, благословление перед полетами. Часто космонавты приезжают в Троице-Сергиеву лавру, берут частички святых мощей. В этом году им была дана частичка мощей прп Сергия, чтобы они облетели с ней вокруг Земли. В Звездном городке есть Храм Вознесения Господня, который посещают космонавты и работники Звездного городка. Настоятель храма, отец Иов (Талац), часто участвовал в подготовке космонавтов, проходил вместе с ними тренировки и даже летал в стратосферу".

Анастасия Белоусова, газета "Сегодня".