В Шамбези начала работу комиссия по подготовке Всеправославного Собора

30 сентября в Православном центре Константинопольского Патриархата в Шамбези близ Женевы начала работу Специальная межправославная комиссия по подготовке Всеправославного Собора.

Как сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП, целью данного собрания является редактирование принятых ранее проектов документов Святого и Великого Собора Православной Церкви.

Решение о созыве специальной Межправославной комиссии было принято состоявшимся 6-9 марта 2014 года в Стамбуле Собранием Предстоятелей Поместных Православных Церквей.

Митрополит Иларион подчеркнул, что «грядущий Собор не может называться Вселенским, не может ставиться в один ряд с теми семью Вселенскими Соборами, на которых зиждется вся наша святая православная вера», представитель Русской Православной Церкви, вместе с тем, выразил пожелание, чтобы Всеправославный Собор, подготовка которого продолжается уже более пятидесяти лет, стал «событием, которое объединит наши Церкви, поможет уяснить общие позиции по некоторым проблемам современности, внесенным в повестку дня грядущего Собора».

Поэтому Русская Православная Церковь «придает большое значение процессу его подготовки» и считает важным делом работу специальной комиссии, которая будет пересматривать ранее подготовленные документы, полагая, что нужна «не только их редактура, но и внесение серьезных изменений, которые сделают данные тексты по-настоящему актуальными».

В частности, при работе над документами, затрагивающими вопросы межхристианских отношений, необходимо в полной мере учесть происшедшие за последние десятилетия «серьезные изменения в целом ряде протестантских общин, которые являются членами Всемирного совета церквей: многие из них встали на путь либерализации вероучения и нравственного учения, со многими из этих общин мы сейчас практически прекратили диалог».

Документы Собора должны ясно свидетельствовать, что участие православных христиан в работе межхристианских организаций «основывается на нашей твердой уверенности в том, что только Православная Церковь является Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью», — сказал председатель Отдела внешних церковных связей.

Митрополит Иларион также высказал глубокое сожаление в связи с тем, что на заседание комиссии не приглашены представители Православной Церкви Чешских земель и Словакии, и выразил надежду на пересмотр этого решения приглашающей стороны, без чего невозможно надлежащее исполнение постановления Собрания Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Стамбуле о принятии всех решений в ходе подготовки Всеправославного Собора на основе согласия (консенсуса) делегаций всех равноправных автокефальных Поместных Церквей.

Работа Специальной комиссии продолжится до 3 октября.