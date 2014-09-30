Митрополит Онуфрий: Установление мира в Украине зависит от каждого из нас

Исповеднический путь ко Христу преподобного Кукши Одесского должен стать для каждого примером того, как даже в условиях страшных гонений на Церковь не озлобиться, а сохранить в своей душе мир и любовь к Богу и ближнему. Об этом сказал Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своей проповеди в Одессе, в день 20-летия прославления святого.

По словам Митрополита Онуфрия, это очень актуально сейчас, «когда нашу страну захлестнули волны злобы, агрессии, нетерпимости к другим людям, которые отличаются иным видением положения дел в государстве».

«Какие бы трудности и испытания нас не ждали, мы не должны пугаться, а верить Богу... и не впускать в свои души озлобления, осуждения, вражды и ненависти, которые способны погубить не только самого человека, но и разрушить семьи, города и села, разделить страну на непримиримых противников. А этого не должно быть у нас, православных христиан», - сказал Блаженнейший.

"Появление вражды, агрессии в душе, злого и нетерпимого отношения к другим, осуждения за то или иное слово, которое нам не нравится, говорит о впадении в грех, и тогда мы «перестаем быть детьми Божиими", - отметил он.

«Нам не следует забывать, что первым в Царствие Небесное вошел через искреннее покаяние разбойник. И, если Господь не осудил, а простил его, то и мы не должны никого осуждать, даже тех, кто кажется нам разбойником», - сказал Предстоятель УПЦ.

По словам Блаженнейшего, грех «отлучает нас от Бога, разделяет нас друг от друга и в этой жизни». Зло, нетерпимость, гордыня и тщеславие ведут к тяжелым конфликтам между людьми, различными частями общества.

«Порой ожесточение людских сердец приводит к тому, что в руки берется оружие, совершаются убийства, начинаются кровопролитные войны: брат убивает брата, отец – сына, сын – отца. Разве ради этого Господь нас привел в этот мир, чтобы мы его окропили кровью своих же сограждан, чтобы совершилось гнусное кровавое жертвоприношение темным силам?», - сказал Предстоятель УПЦ.

По словам Митрополита Онуфрия, установление мира в Украине, о котором молятся православные, «зависит от каждого из нас, так как молитва – великая сила, которая может умягчить злые сердца, вразумить тех, кто ожесточен и жаждет крови».

«Хотелось бы подчеркнуть, что именно в скорбных обстоятельствах молитва особенно горяча и сердечна. Не даром в народе говорят: "Как плохо, так – до Бога", – сказал Предстоятель УПЦ. – И нынешние скорби – война и разруха – должны изменить даже самые ожесточенные, окаменевшие сердца, наполнить их покаянием о содеянном. И я надеюсь, что именно покаяние даст нашему народу долгожданный мир».

«Еще раз напомню, что именно покаянием открылись разбойнику врата Царствия Небесного, где нет печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная во Христе Иисусе Господе нашем», - заключил Митрополит Онуфрий.

По материалам официального сайта Одесской епархии УПЦ