В Славянске состоялась презентация книги «Святые горы. Иллюстрированная история»
13:29, 30 сентября 2014Православие
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В Славянске состоялась презентация книги «Святые горы. Иллюстрированная история» - летописи Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Автор книги - ведущий научный сотрудник заповедника Владимир Дедов, который с момента создания заповедника в 1981 году, работает над исследованием истории Святых гор. Новая книга стала обобщающим и наиболее полным изданием на эту тему.
Издание посвящено памяти погибшего славянского журналиста, директора телекомпании «ТОР» Игоря Александрова.
Книга вышла на трех языках - украинском, русском и английском. Также представлен электронный вариант.
Часть тиража нового издания передана библиотекам и учебным заведениям Славянска.
По материалам "Православие в Украине"
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