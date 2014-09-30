В Славянске состоялась презентация книги «Святые горы. Иллюстрированная история» - летописи Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Автор книги - ведущий научный сотрудник заповедника Владимир Дедов, который с момента создания заповедника в 1981 году, работает над исследованием истории Святых гор. Новая книга стала обобщающим и наиболее полным изданием на эту тему.

Издание посвящено памяти погибшего славянского журналиста, директора телекомпании «ТОР» Игоря Александрова.

Книга вышла на трех языках - украинском, русском и английском. Также представлен электронный вариант.

Часть тиража нового издания передана библиотекам и учебным заведениям Славянска.

По материалам "Православие в Украине"