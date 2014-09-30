Святогорской лавре передали обновленный двухсторонний крест «Распятие Христово и Богоматерь знамения»

Специалисты Национального научно-исследовательского реставрационного центра Харькова передали музею Святогорской лавры обновленный двухсторонний крест «Распятие Христово и Богоматерь знамения», сообщает "Православие в Украине".

«У нас давние и тесные связи с реставраторам Харькова, ─ рассказывает наместник Успенской Святогорской лавры архиепископ Святогорский Арсений (Яковенко).─ Мы не раз пользовались услугами центра, передавая ему на реставрацию реликвии. Вот и в этот раз на обновление им был передан пострадавший от времени крест двухсторонний. Возвращенный в музей Лавры, он пополнит коллекцию собранных ею крестов, большинство из которых найдены в ближних селах».

Всего сегодня в музее лавры более тысячи экспонатов. Тут находятся кресты, грамоты, распятия а также пули, изъятые после войны из стен храмов.