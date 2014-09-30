В Киеве сегодня известный библеист Геннадий Фаст прочитает публичную лекцию

30 сентября, в 15.30, в актовом зале Киево-Печерской лавры (45 корпус) состоится открытая публичная лекция известного российского библеиста, автора книг, посвященных исследованию Ветхого и Нового Завета протоиерея Геннадия Фаста. Тема — «Размышления над библейской теодицеей».

В рамках лекции состоится презентация новой монографии прот. Геннадия Фаста «Толкование на Книгу пророка Аввакума, или Опыт библейской теодицеи».

Организаторы приглашают на лекцию преподавателей и студентов высших учебных заведений, и всех интересующихся православным богословием, библеистикой и философией.

*** Протоиерей Геннадий Фаст родился в 1954 г. В 1980 г. принял священный сан. В 1995 г. в Московской духовной академии защитил кандидатскую диссертацию, посвященную Книге Песнь Песней. Служит настоятелем Абаканского храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены (Красноярская епархия).

Автор книг: «Свет и тени Голгофы» (1993), «Небесная лествица» (1994), «Енисейск православный» (1994), «Семь дней на Святой Земле» (1997), «Толкование на книгу Песнь Песней Соломона» (2000), «Толкование на Апокалипсис» (2004), «Этюды по Ветхому Завету» (в 2 кн., 2007-2008), «Толкование на Книгу Экклезиаст» (2009) и др.