В Коблево на конференцию собрались "молодежные" священники УПЦ

В Коблево 29 сентября состоялось открытие VIII Всеукраинской Конференции руководителей и сотрудников епархиальных молодежных отделов и организаций УПЦ.

Как сообщает информационная служба Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, на конференции будут рассматриваться вопросы: «Воспитание духовности в семье», «Священник и светская работа», «Путь развития сельского прихода», «Помощь беженцам», «Я и другие», «Театр как вид миссионерства», «Православные сайты знакомств» и др.