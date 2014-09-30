Вышла в свет книга "Ялта – город веселья и смерти…" о судьбах священнослужителей в 1917-1950 годах

Вышла в свет книга протоиерея Николай Доненко «Ялта – город веселья и смерти: Священномученики Димитрий Киранов и Тимофей Изотов, преподобномученик Антоний (Корж) и другие священнослужители Большой Ялты (1917-1950 годы)».

На основании архивных материалов автор описывает малоизвестные страницы истории Ялты, начиная с революционных событий 1917-года и Гражданской войны - до начала хрущевских гонений.

Также Николай Доненко рассказывает о трагических судьбах священнослужителей, которые исповедали себя христианами перед безбожной властью, претерпели гонения и мученическую кончину.

О многих фактах, обстоятельствах из жизни священнослужителей Большой Ялты рассказывается впервые.

"Книга помогает осознать грандиозный масштаб исторической драмы, постигшей Отечество, а также увидеть величие духовного подвига тех, кто вопреки всему остался верным Христу и Его Церкви", - сообщают в Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви.

Книга иллюстрирована фотографиями из фондов Ялтинского историко-литературного музея и личного архива автора, немецкими открытками 1918 года из коллекции В.Филиппова, которые публикуются впервые.

*** Протоиерей Николай Доненко - настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы (Нижняя Ореанда, Крым), член комиссии по канонизации святых РПЦ, преподаватель Таврической духовной семинарии, богослов, ученый, автор книг и исследований, посвященных новомученикам и исповедникам Русской Православной Церкви, пострадавшим за свои убеждения в 20-50-е годы XX столетия, многие из которых были прославлены в лике святых на Юбилейном Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.