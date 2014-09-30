Предстоятель УПЦ на Куликовом поле в Одессе помолился о погибших 2 мая

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 29 сентября, в завершение своего визита в Одесскую епархию УПЦ, посетил Куликово поле в Одессе, где у Дома профсоюзов совершил заупокойное богослужение по всем погибшим 2 мая этого года, сообщает Патриархия.ru.

Блаженнейшему владыке сослужили митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и другие иерархи Украинской Православной Церкви.

В кратком слове после богослужения митрополит Онуфрий сказал: «Во время посещения Одессы я не мог не заехать сюда, чтобы помолиться о погибших в этой ужасной трагедии, которая потрясла многих. Погибло большое количество людей, которые стали жертвами зла и агрессии. Мы сегодня пришли сюда по своему христианскому долгу и верим, что Господь упокоит души всех убиенных, погибших и здесь, и в центре Одессы на Греческой улице».

Предстоятель Украинской Православной Церкви выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что молится о том, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторялись.