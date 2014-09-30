Завершилось массовое паломничество верующих УПЦ на Святую Землю

28 сентября завершилось массовое паломничество верующих Украинской Православной Церкви, организованное Паломническим центром УПЦ совместно с авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины». Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

На протяжении 21-28 сентября в Израиле находилось около тысячи паломников из Украины, которые посетили Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Капернаум и другие города, связанные с Библейским повествованием. Также верующие имели возможность окунуться в воды реки Иордан, в местности Вифавара, которая почитается как место крещения Господа Иисуса Христа.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавил паломничество к Святой Земле епископ Ирпенский Климент, викарий Киевской Митрополии. Каждую из групп сопровождал священник, который осуществлял духовное окормление верующих.

26 сентября в резиденции Иерусалимского Патриарха был устроен торжественный прием, на котором присутствовали участники поездки в священном сане во главе с епископом Ирпенским Климентом. Также на аудиенции присутствовали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, который прибыл в Иерусалим с небольшой группой паломников, и директор Паломнического Центра УПЦ Владимир Телиженко.

В приветственном слове участникам официальной делегации Украинской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Феофил III пожелал скорейшего восстановления мира в Украине, а также высказался о важности сохранения канонического единства Украинской Православной Церкви.

Кульминацией паломничества стало торжественное богослужение 27 сентября, в день праздника Воздвижения Креста Господня, которое произошло в Иерусалимском Храме Воскресения Христова. Возглавил богослужение Блаженнейший Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III, которому сослужили архиереи Русской Православной Церкви и гости из Украины - митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Ирпенский Климент, а также многочисленные представители духовенства из Украины, которые сопровождали паломническую миссию.

После окончания Литургии все присутствующие прошли торжественным крестным ходом к историческому месту обретения Креста Господня.

28 сентября, по завершении паломничества, все его участники успешно вернулись в Украину.