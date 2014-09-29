В столице Казахстана открыт памятник преподобному Сергию Радонежскому

28 сентября в Астане (Казахстана) прошли торжества, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

В этот день Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе возглавили митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Минский и Слуцкий Павел.

В начале Литургии был вынесен из алтаря и установлен на аналое в центре храма ковчег с частицей мощей преподобного Сергия Радонежского.

По окончании Литургии митрополит Александр поздравил всех собравшихся в храме с торжествами, посвященными 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

В течение дня православные жители казахстанской столицы покланялись ковчегу с мощами преподобного Сергия Радонежского; священнослужители астанайских храмов совершали перед святыней молебные пения с акафистом.

В тот же день на площади перед духовно-культурным и административным центром Казахстанского митрополичьего округа в Астане состоялась церемония открытия и освящения памятника преподобному Сергию Радонежскому.

Памятник великому Игумену земли Русской — подарок Православной Церкви Казахстана от Фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского в год празднования 700-летия со дня рождения Преподобного.

После того, как с памятника был снят белый покров, митрополит Александр прочитал молитву на освящение монумента. Затем глава Православной Церкви Казахстана и Патриарший экзарх всея Беларуси окропили скульптурное изображение великого Игумена святой водой.

Иерархи вместе с активистами Астанайского православного молодежного движения и воспитанниками центральной воскресной школы выпустили в небо белых голубей и воздушные шары и возложили к памятнику букеты цветов.

По материалам сайта Митрополичьего округа в Казахстане