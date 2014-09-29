С опорой на силу невозможно штурмовать небеса - Патриарх Кирилл

В праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, 27 сентября, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в московском храме священномученика Климента, папы Римского. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

"...Всем известно, что этот праздник установлен в связи с тем, что после обретения Креста Господня Животворящего у Голгофы по повелению императрицы Елены, матери Константина Великого, этот Крест был воздвигнут Патриархом Иерусалимским, по всей вероятности, над большой человеческой толпой, как свидетельство о том, что Крест обретен и возвращен людям, но не как орудие пытки и казни, а как символ их спасения...

Именно поэтому в сей день читается отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, в котором содержатся удивительно мудрые, проникнутые Божественной правдой слова о Кресте: Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти мир (см. Кор. 1:21)...

Что такое была проповедь о Христе? Иудеи не могли понять ее; это, действительно, был некий соблазн: как это так ― человек казнен как преступник самой позорной казнью, что от него может быть доброго? Какая сила может исходить? От крестов шарахались в сторону. Это был самый страшный образ уничижения, слабости, поражения и наказания.

Можно провести какие-то параллели с современной жизнью. Это как если бы кто-то вдруг стал говорить о том, что камера пожизненного заключенного несет в себе спасение, да не для одного человека, что возможно, но для всего мира. Как бы мы отнеслись к такой проповеди? Соблазн для одних и безумие для других. Вот чем была проповедь о Кресте!

И возникает самый глубокий, может быть, и принципиальный вопрос: почему Господь избрал уничижение, которое безумием представляется каждому здравомыслящему человеку? Почему Он избрал такой способ спасения? Только с одной целью ― чтобы всем стало ясно, что Бог спасает человека, и никакая человеческая мудрость к этому не имеет никакого отношения, как никакого отношения к этому не имеет и человеческая сила.

Из этого следует очень важный вывод: с опорой на силу невозможно штурмовать небеса. Сила это не тот инструмент, не то средство, которым можно обрести спасение. А ведь очень многие в языческой древности так и думали, что только герои становятся небожителями: надо быть вначале героем, чтобы потом взойти на языческий Олимп.

Проповедь о Кресте свидетельствует о полном отказе Бога от всякой человеческой силы в деле спасения людей...

Но весть о Христе живет две тысячи лет. Именно эта весть преобразовала мир, потому она не человеческая, а Божественная. За ней Сам Бог, Который через Крест, обращаясь к нам говорит: не силой ума и силой знаний, ни человеческим положением, ни деньгами, ни властью, ни всем тем, с чем люди связывают свое спасение в этой жизни, вы не обретете вечного спасения, а значит и полноты жизни, а значит и своего собственного счастья; вы Мне должны поверить, Я вас спасаю через Крест, через это безумие для многих.

И мы знаем, что спасает Господь, что Крест ― «хранитель всея вселенныя», Крест ― торжество Церкви. Опора для народов и государств ― Крест славы Божией. И в этом уже опытном восприятии силы Креста ― вся наша вера в правоту Божественного откровения о том, что не силой человеческой, но силой Божией мы спасены. А если так, если спасение от Бога, а не от человека, то что же самое главное в жизни?

Самое главное ― служить Богу, Спасителю нашему, Тому, Кто это спасение принес для всех народов, для всех эпох и для всех континентов, Кто открыл объятия роду человеческому. И нам немногое осталось ― ответить на это Божественное действие, ответить на действие спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам Господа, к Его Божественным заповедям. И если мы все усвоим великую истину о том, что нас спасает не наша сила, а Бог, то очень многое изменится в нашей жизни. Мы сумеем правильно расставить жизненные приоритеты, мы сможем пройти путями своей жизни мирно, спокойно и спасительно..."

Полный текст проповеди можно прочесть здесь

По материалам пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси