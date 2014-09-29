В Одесской епархии УПЦ новый епископ Арцизский

28-29 сентября Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с архипастырским визитом посетил Одесскую епархию.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, 28 сентября Митрополит Онуфрий прибыл в Свято-Успенский Одесский мужской монастырь. В соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», Архипастырь возглавил всенощное Бдение у раки с мощами преподобного Кукши Одесского. В конце богослужения Митрополит Онуфрий совершил чин наречения наместника Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря архимандрита Виктора (Быкова) во епископа Арцизского, викария Одесской епархии.

29 сентября Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил божественную Литургию в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского монастыря.

Во время богослужения собор архиереев рукоположил наместника Свято-Ильинского Одесского мужского монастыря архимандрита Виктора (Быкова) во епископа Арцизского, викария Одесской епархии (согласно решению Синода УПЦ (МП) от 16 сентября 2014 года, журнал № 53).

Митрополит Онуфрий обратился к епископу Виктору со словом наставления и вручил ему архиерейский жезл.