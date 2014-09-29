Назначен новый главный редактор официального сайта Украинской Православной Церкви

В связи с реорганизацией Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ и организацией Информационного отдела, решением Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия главным редактором Официального сайта УПЦ назначен епископ Ирпенский Климент. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

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