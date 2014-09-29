В Одессу прибыл предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий

15:32, 29 сентября 2014
Православие
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Фото: Одесская епархия УПЦ

В Одессу прибыл предстоятель Украинской Православной Церкви  митрополит Онуфрий.

Как сообщили УНИАН в Одесской епархией УПЦ,  Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл в Одессу с первосвятительским визитом.

В аэропорту его встречали митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим, наместники мужских монастырей, духовенство, председатель Одесского областного совета Алексей Гончаренко и др.

Блаженнейший митрополит Онуфрий прибыл в Одессу в рамках празднования 190-летия со дня основания Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

«В своем первосвятительском слове Блаженнейший Онуфрий отметил, что рад прибыть в Одессу, чтобы вместе с верующими молитвенно отпраздновать 190-летие Свято-Успенского монастыря и 20-летие канонизации подвижника благочестия преподобного Кукши Одесского», - сообщили в епархии.

Справка УНИАН. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) родился 5 ноября 1944 г. в селе Корытное Выжницкого района Черновицкой области. Митрополит Онуфрий был избран предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.

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