В Одессу прибыл предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий

В Одессу прибыл предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий.

Как сообщили УНИАН в Одесской епархией УПЦ, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий прибыл в Одессу с первосвятительским визитом.

В аэропорту его встречали митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим, наместники мужских монастырей, духовенство, председатель Одесского областного совета Алексей Гончаренко и др.

Блаженнейший митрополит Онуфрий прибыл в Одессу в рамках празднования 190-летия со дня основания Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

«В своем первосвятительском слове Блаженнейший Онуфрий отметил, что рад прибыть в Одессу, чтобы вместе с верующими молитвенно отпраздновать 190-летие Свято-Успенского монастыря и 20-летие канонизации подвижника благочестия преподобного Кукши Одесского», - сообщили в епархии.

Справка УНИАН. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) родился 5 ноября 1944 г. в селе Корытное Выжницкого района Черновицкой области. Митрополит Онуфрий был избран предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.