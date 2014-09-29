О чудесах от иконы Богородицы «Призри на смирение» - наместник Введенского мужского монастыря епископ Дамиан

29 сентября Православная Церковь отмечает память древней (1420) чудотворной иконы Богородицы «Призри на смирение».

А в 1993 году находящийся в Киевском Введенском мужском монастыре образ Божьей Матери отобразился на стекле настолько четко, что отпечаток и сегодня представляет из себя точную копию иконы.

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И пока велись исследования, экспертизы, а параллельно дискуссии и споры вокруг этого явления, по молитвам у иконы стали совершаться настоящие чудеса. Множество чудес…

История этого образа теперь широко известна, ведь и до сих пор Богородица являет Свою милость и помощь всем, кто приходит к Ней с молитвами.

О том, как это — жить буквально под одной крышей с великой святыней, когда чудеса от нее происходят на твоих глазах и с людьми, которых лично знаешь, — рассказал епископ Фастовский ДАМИАН.

«...До какого-то определенного времени, особенно, когда икона путешествовала, чудес было очень много.

В Овруче был мужчина, он не мог двигать рукой. Когда икону несли через город, мужчина сначала шел под иконой, потом больной рукой нес икону и потом уже и забыл, что рука у него болит. Исцелился тут же!

Когда икона была в Вольнянске (Запорожская обл.), женщина слепая прозрела. Мы это видели, на наших глазах это произошло.

Было явление иконы на воде, когда девочка тонула... Мать девочки была почитательницей иконы, работала проводницей, и когда приезжала в Киев, обязательно шла к иконе.

Как-то раз она поехала на отдых с девочкой на реку, плыли на лодке к берегу. В соседней лодке мужчина ловит рыбу, а они плывут. До берега остается очень маленькое расстояние, и девочка говорит маме: «Я уже прыгну и пойду». Она как прыгнула, только пузыри и пошли оттуда. А мужчина спрашивает: «Девочка умеет плавать?» — «Нет». — «Так здесь огромная яма, - говорит он. — Как вы пустили ребенка?»

Мать стала в лодке, замерла и не знала, что говорить и делать. Первое, что пришло в голову – икона Богородицы «Призри на смирение»: «Я к ней воззвала со всего сердца, поняла, что просто теряю ребенка. Вижу, на воде появилось отображение Божьей Матери — точно такое, как рядом с иконой, и в какие-то доли секунды выныривает мой ребенок». И когда она спросила дочь, как та вынырнула, девочка сказала: «Ты меня позвала». Она просто услышала мамин голос и как будто кто-то потянул ее вверх. Когда женщина рассказывала об этом, то у всех стояли слезы на глазах.

Чудес происходит очень много. Видите, сколько всего на иконе. Люди приносят это не от того, что у них много денег, а от того, что благодарят...»

"Православие в Украине"