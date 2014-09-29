Митрополит Онуфрий посетил Полтавскую епархию УПЦ

26-27 сентября состоялся Первосвятительский визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Полтавскую епархиию.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, 27 сентября, в день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в соборном храме Крестовоздвиженского женского монастыря Полтавы.

Перед началом богослужения у ворот Крестовоздвиженского собора своего Предстоятеля встретили: управляющий Полтавской епархией митрополит Филипп, архиереи из соседних епархий, духовенство, сестры монастыря и многочисленные прихожане, которые приехали в этот день в Полтаву, чтобы вместе с Блаженнейшим Владыкой помолиться в день престольного праздника обители.

Его Блаженству сослужили: митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, епископ Новокаховский и Генический Филарет и Кременчугский и Лубенский Николай, а также духовенство епархии.

После чтения Евангелия Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к присутствующим со словом наставления.

По завершении богослужения Митрополит Онуфрий возглавил Крестный ход вокруг собора, благословил верующих и окропил их святой водой.

Митрополит Филипп обратился к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию со словами благодарности за посещение епархии и на молитвенную память передал в дар икону святителя Афанасия (Вольховского), Полтавского чудотворца, с частицей честных мощей.

История Крестовоздвиженского монастыря Полтавы