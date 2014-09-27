Опубликованы данные о помощи, оказанной РПЦ беженцам с востока Украины на территории России

Русская Православная Церковь продолжает оказывать помощь беженцам с восточной Украины.

4 августа при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата был открыт всероссийский штаб для координации церковной помощи гражданам Украины на территории России.

Сейчас прием обращений осуществляется по телефону общероссийской горячей линии 8 (800) 200-41-98, электронной почте (адрес штаба 5420000sinod@gmail.com) и в пунктах помощи.

По состоянию на 24 сентября в Церкви собрано более 55 млн 440 тыс. рублей. Перечислить пожертвование можно через сайт Синодального отдела по благотворительности.

Всего в России Церковью размещено около 1800 беженцев: около 500 человек размещены в 12 церковных учреждениях, около 1300 — в частном секторе.

Склады гуманитарной помощи организованы в 32 епархиях. Гуманитарная помощь распределятся между пунктами временного размещения и беженцами, живущими в частном секторе. В некоторых епархиях действуют склады в благочиниях, сбор средств ведется на приходском уровне.

В 9 городах беженцы регулярно получают продовольственную помощь в рамках благотворительного проекта «Народный обед», поддерживаемого православной службой помощи «Милосердие», Банком продовольствия «Русь» и Марфо-Мариинской обителью милосердия.

На портале Патриархия.ru опубликована справка о церковной помощи беженцам с восточной Украины в Москве и регионах. Данные предоставлены Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению.

Патриархия.ru