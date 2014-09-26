27 сентября предстоятель УПЦ посетит Полтавскую епархию

23:54, 26 сентября 2014
Православие
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27 сентября Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетит Полтавскую епархию, где в Крестовоздвиженском женском монастыре возглавит Божественную литургию по случаю престольного праздника обители.

28-29 сентября состоится Первосвятительский визит Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Одесскую епархию по случаю 190-летия Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

4-5 октября состоится визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Изюмская епархию.

5-6 октября состоится Первосвятительский визит Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Северодонецке епархию, где состоятся, посвященные прославлению в лике святых праведного Димитрия Горского и блаженной Параскевы Старобельского.

                                                                                        Пресс-служба УПЦ

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