27 сентября предстоятель УПЦ посетит Полтавскую епархию
23:54, 26 сентября 2014Православие
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27 сентября Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетит Полтавскую епархию, где в Крестовоздвиженском женском монастыре возглавит Божественную литургию по случаю престольного праздника обители.
28-29 сентября состоится Первосвятительский визит Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Одесскую епархию по случаю 190-летия Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.
4-5 октября состоится визит Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Изюмская епархию.
5-6 октября состоится Первосвятительский визит Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в Северодонецке епархию, где состоятся, посвященные прославлению в лике святых праведного Димитрия Горского и блаженной Параскевы Старобельского.
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