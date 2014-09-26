Фестиваль православных СМИ "Вера и Слово" завершил свою работу

Шестой международный фестиваль православных СМИ "Вера и Слово", который проходил с 23 сентября в Подмосковье, в четверг завершил свою работу. В представительном форуме приняли участие более 400 представителей 167 епархий РПЦ России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, стран Прибалтики, сообщает РИА Новости.

За три дня напряженной работы участники и гости фестиваля провели десяток круглых столов, панельных дискуссий, тематических встреч и презентаций, обменялись опытом работы, а также встретились с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом, выслушали его напутственное слово и задали ему наиболее острые и волнующих их вопросы.

Традиционно, по итогам работы этого международного форума были и определены победители в самых разных номинациях. Так, лидером в номинации "Неигровое кино" был признан документальный фильм "Светя другим, сгораю сам", снятый в Ташкентской и Узбекистанской епархии. Лучшей телепередачей этого года был признан цикл документальных картин российского историка Феликса Розумовского о подвиге новомучеников XX века "Русская Голгофа". А в номинации "Церковная история" первого места удостоился фоторепортаж "Один день из жизни матушки Феодосии", снятый фотожурналистами Челябинской епархии.

Международный фестиваль православных СМИ "Вера и слово" проводится с 2004 года один раз в два года. Задачи форума — консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской православной церкви и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ.