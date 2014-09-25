Склад гуманитарной помощи в Киево-Печерской лавре формирует новую партию груза для отправки на Восток Украины

После двухнедельного перерыва снова заработал гуманитарный склад в Киево-Печерской Лавре. Об этом сообщает "Православие в Украине" со ссылкой на главу Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова.

«После последней отправки гумпомощи на Восток Украины, когда практически вывезли все запасы, помещение 2 недели было нам не доступно. Только-только начали его снова наполнять», – написал отец Владислав на своей странице в фейсбуке.

Отдел формирует новую партию продуктов и предметов первой необходимости для отправки в пострадавшие населенные пункты.

В первую очередь НУЖНЫ:

1) продукты разные, в основном длительного хранения: тушенка, консервы, консервация, сгущенное молоко, вермишель, крупы (фасовка по 1 кг);

2) фрукты/овощи (только свежие и не примятые, фасовка — коробка);

3) сладости (конфеты, печенье и т.п.);

4) средства личной гигиены;

5) бытовая химия;

6) детская гигиена (памперсы, присыпки, крема, бутылочки, соски);

7) товары для школы и творчества (ручки, тетради, карандаши, альбомы, краски и т.д. и т.п.)

Склад гуманитарной помощи ждёт вашей помощи!

Телефон координатора: +38 050 34 227 39.