Предстоятель РПЦ призвал всех прочувствовать боль украинского народа как свою

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал всех прочувствовать боль украинского народа как свою и сделать все возможное, чтобы предотвратить новую эскалацию насилия.

Об этом говорится в его приветствии участникам XII ежегодной сессии форума «Диалог цивилизаций» (о. Родос, Греция, 25-29 сентября), сообщает пресс-служба Патриарха.

"Вызовом для всего международного сообщества стал и кризис на Украине, который из политического противостояния перерос в братоубийственную брань. На юго-востоке страны в течение месяцев лилась кровь, доныне нарушаются права человека, люди страдают от ран, болезней, разрухи, неустроенности. Многие тысячи беженцев покинули свои дома.

К сожалению, ситуация усугубляется попытками подвергнуть Украинскую Православную Церковь публичному поруганию, отнять у нее храмы и монастыри. Все это — больно ранит сердца миллионов верующих, создает угрозу придания конфликту религиозного характера. В данных условиях очень важна международная поддержка канонической Православной Церкви на Украине — Церкви-страдалицы, Церкви-миротворца.

Призываю всех прочувствовать боль украинского народа как свою и сделать все возможное, чтобы предотвратить новую эскалацию насилия.

В условиях нарастающей в мире экономической, социальной и геополитической нестабильности на всех неравнодушных людей ложится особая ответственность за успех миротворческой миссии, предполагающей совместные усилия по преодолению локальных и международных конфликтов", - говорится в обращении.