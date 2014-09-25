На фестивале «Вера и слово» презентовали радио «Вера»

23 сентября в рамках фестиваля «Вера и слово» состоялась презентация нового православного проекта — радио «Вера». Его руководитель Роман Торгашин рассказал участникам фестиваля о концепции вещания и ближайших планах проекта.

Радио «Вера» — это радиостанция, призванная рассказать современному городскому жителю о вечных истинах Православия. В ее эфире программы о Церкви, Евангелии и житиях святых сочетаются с лучшей отечественной и зарубежной музыкой. Гостями эфира радио становятся как священники, так и авторитетные светские эксперты и деятели культуры .

Радио вещает в Москве на частоте 100,9 FM, а также в Рязани на частоте 102,5 FM.

Также радио можно слушать здесь.

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