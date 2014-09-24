В Нью-Йорке освятят место под строительство храма, уничтоженного терактом 11 сентября 2001 года, сообщает pravoslavie.ru.

18 октября 2014 года произойдет событие, о котором все эти годы молились прихожане уничтоженного храма, а так же многие православные по обе стороны океана – в полдень будет совершено освящение места для постройки нового Свято-Николаевского храма.

Также будет отслужен благодарственный молебен и панихида по жертвам теракта 11 сентября 2001 года.

Его Высокопреосвященство Архиепископ Америки Димитрий возглавит богослужение. На освящение приедут официальные лица города Нью-Йорк, представители различных учреждений и организаций Архиепископии, члены семей жертв теракта 9/11, священники, прихожане церкви, верующие различных вероисповеданий.

Храм святителя Николая, находившийся у Всемирного Торгового Центра, 11 сентября 2001 года обрушился вместе с южной башней, став единственной церковью, разрушенной терактом в тот день в Нью-Йорке.