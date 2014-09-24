Предстоятель РПЦ встретился с участниками VI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово»

24 сентября в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с участниками VI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово».

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам VI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово — 2014» и ответил на вопросы собравшихся.

Встреча транслировалась в прямом эфире по телеканалам «Россия-24» и «Спас», а также на сайте Патриархия.ru.

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«Вера и слово» — международный фестиваль православных СМИ, который проводится, начиная с 2004 года, один раз в два года. В этом году фестивалю исполняется 10 лет.

Задачи форума — консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества Русской Православной Церкви и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ.

VI юбилейный Международный фестиваль православных СМИ «Вера и слово» проходит в Москве 23-25 сентября. Организатор — Синодальный информационный отдел РПЦ.