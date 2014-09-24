Патриарх Кирилл высказал свое мнение по поводу священников, которые покинули свои приходы в зоне АТО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с участниками VI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» сегодня в Храме Христа Спасителя в Москве что не может быть судьей тем, кто оставил свое служение на Востоке Украины.

«Каждый должен поступать по совести, но иногда и совесть – как хрупкий сосуд», — сказал Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что «надо поступать как поступает владыка Митрофан и большинство клириков, которые несут служение на Востоке Украины, — они остаются со своей паствой».

По словам Патриарха Кирилла «в таких условиях оставаться со своим народом – это подвиг», тем не менее, «внешние тяготы не могут быть причиной оставить свое служение».

«Кто уехал – Бог им Судья, надо знать все обстоятельства, Бог знает, какие были причины», — добавил Святейший Патриарх, — «Если оценивать ситуацию с точки зрения священнического призвания – она ненормальная».

По словам Патриарха Кирилла сложившаяся ситуация — это «огромный вызов со всеми, кто желает стать священником».

"Правмир"