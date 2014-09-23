Во Львове состоялась Международная конференция "Семья - основа Церкви и Государства"

Во Львове 22 сентября прошла VI международная коференция по вопросам семьи и семейного воспитания на тему: "Семья - основа Церкви и Государства", инициированная Львовской епархией УПЦ.

Как сообщается на епархиальном сайте, организатором конференции выступил отдел по делам семьи Львовской епархии УПЦ совместно с Львовским национальным медицинским университетом имени Даниила Галицкого и информационно-просветительским отделом Львовской епархии при поддержке Всеукраинского союза православных женщин.

Участники конференции обсудили проблемные вопросы.

Результатом работы конференции стало общее согласие участников конференции инициировать Парламентские слушания по вопросам защиты семейных ценностей.