На Ровенщине из храма УПЦ выгнали верующих, некоторых избили

По сообщению секретаря Ровенского епархиального управления УПЦ протоиерея Виталия Герлинского, 20 сентября захвачен храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя в поселке Ходосы Ровенского района (Ровенская епархия).

Как сообщает "Православие в Украине", накануне конфликта настоятель храма священник Андрей Тыжук сообщил благочинному Ровенского благочиния УПЦ о том, что в деревне Ходосы расклеены объявления о сборе сельской общины по вопросу перехода храма под юрисдикцию Киевского патриархата.

20 сентября, чтобы молитвенно поддержать настоятеля и общину, в храм прибыли священнослужители Ровенского благочиния УПЦ села Ходосы и окрестных сел.

В 16:00 по случаю праздника Рождества Богородицы в храме началось всенощное бдение, которое возглавил секретарь Ровенской епархии протоиерей Виталий Герлинский. На богослужении присутствовали около 15 священников Ровенского благочиния, в том числе благочинный протоиерей Валерий Капитанюк, и около 50 мирян.

В то же время возле храма состоялось собрание, на котором голосованием было принято решение о передаче храма недавно зарегистрированной общине УПЦ КП.

После выступления секретаря епархии УПЦ КП Сергея Лучанина, во время которого, в частности, звучали фразы: «Каждая гривня в московскую церковь - это пуля для наших солдат в АТО», начался захват храма. Агрессивно настроенные люди зашли на территорию храма и начали выгонять верующих и духовенство УПЦ.

В это время священники, которые находились в храме, приняли решение закрыться внутри. Богослужение не прекращалось.

Увидев перед собой закрытый храм, люди пропустили активистов и духовенство УПЦ КП, которые приняли решение взломать дверь храма. В ту же минуту принесли переносной генератор, болгарку, монтировки и другие инструменты, приготовленные и привезенные заранее.

С помощью инструментов людям удалось открыть дверь. На входе их встретили верующие и духовенство УПЦ, которые не давали агрессивной толпе ворваться в храм. Прихожанина Юрия, который стоял в первых рядах, вытащили на улицу, связали и начали избивать. Благочинного Ровенского округа УПЦ прот. Валерия Капитанюка, который вышел на помощь парню, вытолкали с территории храма, разорвав при этом подрясник и цепочку священнического креста.

Постепенно через отверстие в двери рядом с правым клиросом вытаскивали и других. Через некоторое время были выломаны и левые двери центрального входа, верующих из храма выгнали. Несколько священников, в том числе и секретарь епархии о. Виталий Герлинский, отступили в алтарную часть храма и попытались блокировать вход в алтарь, но дверь не стала проблемой для агрессивно настроенных людей.

В храм вошли священники УПЦ КП. Они отслужили благодарственный молебен о «добровольном» переходе еще одного прихода в лоно УПЦ КП. Хотя, по сообщению радио «Свобода», Ровенская епархия УПЦ КП настаивает на своей непричастности к этим событиям.

По факту захвата храма представители религиозной общины УПЦ с. Ходосы, готовят заявление в прокуратуру.

Видео и материалы по поводу захвата храма размещены здесь: http://takeinfo.net/news/view/19220