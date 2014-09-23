«Молодость не равнодушна!» начинает новый проект помощи пострадавшим от военных действий

Волонтерское движение «Молодость не равнодушна!» начинает новый проект, который будет оказывать помощь людям, потерявшим жилье, работу, здоровье и близких из-за военных действий в Украине.

"Мы осуществляем помощь вынужденным переселенцам, собираем для них питание, предметы первой необходимости, гуманитарную помощь и помогаем им в трудоустройстве. Также мы помогаем раненым в госпиталях, вдовам и матерям погибших военнослужащих и сотрудников МВД. Помощь предоставляется бесплатно на волонтерских началах. Вы можете присоединиться к нам, а также пожертвовать деньги или вещи, которые нужны этим людям", - сообщается на сайте движения.

Контактные лица:

Алексей Ковальчук: 067-596-94-23; Alexkova3@gmail.com

Анна Клименко: 067-657-88-38; garmonia19@gmail.com

Номер карточки Приватбанка для пожертвований:

4149 6258 0363 5109 - Иваницкий Александр Романович

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