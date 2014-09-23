На фестивале православных СМИ «Вера и cлово» обсудили границы свободы и произвола

В рамках VI фестиваля православных СМИ «Вера и Слово», который проходит в Москве, состоялась дискуссия «Права человека — граница свободы и произвола».

Как сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата, участниками дискуссии стали: посол по особым поручениям МИД РФ, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.Долгов, церковный публицист, один из участников группы разработчиков проекта «Основ учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» иеромонах Макарий (Маркиш), исполнительный директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Р.Силантьев и председатель Православного братства «Радонеж» Е.Никифоров.

В своем докладе о роли прав человека в российской внешнеполитической повестке дня, К.Долгов указал на наличие раскола в западном обществе по вопросу понимания проблематики прав человека. Уполномоченный МИД РФ сообщил, что значительная часть как населения, так и политических элит, находящихся в оппозиции главенствующей в станах Запада идеологии, разделяют представления о необходимости защиты традиционных христианских ценностей и видят в России модель консервативного государства.

Иеромонах Макарий (Маркиш) в своей речи указал на необходимость всегда оставаться в рамках своего понятийного аппарата, говоря о проблеме прав человека с оппонентами, а не подстраиваться под их видение. В православном понимании, свободное слово, — заявил он, — это слово честное и действенное.

«Если слово теряет свою свободу, оно становится бездейственным, безрезультатным, бесполезным», — подчеркнул отец Макарий.

Р.Силантьев отметил, что право предполагает общественный договор, а международное право — баланс интересов разных сторон, в случае же однополярного мира человечество вновь возвращается к принципу права сильного.

В заключение встречи руководитель Информационно-аналитического управления В.Кипшидзе выразил надежду, что итоги дискуссии о правах человека будут способствовать профессиональному освещению комплекса проблем, связанных со свободой, в православных медиа.