Для православных медиа главное содержание, а не рейтинг, считают в РПЦ

Для православных медиа главное содержание, а не рейтинг. Такую точку зрения высказал председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда сегодня на пресс-конференции, посвященной VI Международному фестивалю православных СМИ «Вера и слово», сообщает пресс-служба СИНФО МП.

Рассказывая о программе фестиваля, Легойда рассказал о традиционной встрече с Патриархом Кириллом, которая предполагает возможность обратиться с вопросом к Предстоятелю Церкви.

В.Легойда также сообщил о росте православного информационного поля.

«Существует устойчивый рост количества сообщений по церковной проблематике, в том числе в светских СМИ, что свидетельствует об интересе к темам, лежащим в сфере деятельности православных СМИ», – сообщил представитель Церкви.

По мнению В.Легойды, повестка, которая 10 лет назад была разной для сегмента светских СМИ и православных СМИ, сегодня максимально сблизилась.

«Мы находимся перед похожими проблемами, при том, что главный вопрос, который стоял и стоит перед православными СМИ или теми СМИ, которые называют себя православными, – следующий: насколько православное средство массовой информации при своей деятельности придерживается христоцентричности, а не иных соображений», – заключил представитель Церкви.