Почти 600 украинских паломников на Святой Земле молятся о мире в Украине

Началась массовая поездка на Святую Землю, организованная паломническим центром Украинской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба паломнического центра УПЦ, в ней принимают участие около 600 верующих из разных городов Украины.

Программа поездки предусматривает посещение святых мест Галилеи, Иерусалима, Вифлеема, а также посещение места Крещения Спасителя на берегу Иордана. Паломники примут участие в праздничном богослужении в честь праздника Воздвижения Креста Господня, которое состоится в Иерусалимском Храме Воскресения Христова.

Также паломников из Украины примет Иерусалимский Патриарх Феофил III.

Массовое мероприятие по отправке паломников на Святую Землю происходит ежегодно. "В этом году в нем приняли участие меньше паломников, чем это бывает обычно. Это связано с напряженной ситуацией как в Израиле, так и в самой Украине, однако это побудило паломников более активно молиться о мире в обеих этих странах. Многие из верующих целенаправленно приехал в Израиль, чтобы молиться за восстановление мира и благополучия в Украине", - сообщает паломнический отдел.

Кульминацией поездки станет соборная молитва всех украинских паломников 27 сентября в Иерусалимском Храме Воскресения Христова, где на праздничную Литургию соберутся все паломники, которые будут находиться в Израиле.

Поездка продлится до 28 сентября.