Православная журналистика может быть только христоцентричной - Владимир Легойда

Председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда на встрече с участниками VI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово» представил специальное издание труда Патриарха Кирилла «Свобода и ответственность: в поисках гармонии», адресованное участникам фестиваля, и заявил, что развитие православной журналистики без следования цели свидетельства о Христе — это путь в никуда. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Московского Патриархата.

Презентуя издание Патриаршего труда, председатель Синодального отдела подчеркнул, что тема свободы и ответственности как никогда актуальна для православного журналиста, дает ему возможность избежать использования чуждых православной традиции понятий при освещении общественно значимых проблем.

«Смысл православного СМИ — свидетельство о Христе, по сути апостольское служение. Если православное СМИ пишет преимущественно о политических вопросах или о православной кухне, но не о Христе — то оно бесполезно», — подчеркнул В.Легойда.

Председатель Синодального информационного отдела отметил, что православная журналистика предполагает движение в глубь, а не в ширь, она не может развиваться экстенсивно, все время расширяя тематику в погоне за аудиторией, даже если это кажется эффективным для повышения популярности издания.

«Когда говорят о кризисе православной журналистики, то это не повод для взаимных обвинений, а возможность переосмысления собственной деятельности, сопоставление ее итогов с целью свидетельства о Христе. И если при этом имеет место снижение интереса к православным СМИ — мы должны воспринимать это как профессиональный и духовный вызов», — подчеркнул председатель СИНФО.

«Свидетельство об Истине никогда не теряет актуальности», — заключил В.Легойда.