В Киево-Печерской лавре проходят XIV Международные Успенские чтения

В Киево-Печерской лавре 21 сентября (45-й корпус) открылись XIV Международные Успенские чтения на тему «Общение-communio-koinonia: истоки, пути осмысления и воплощения».

Как сообщает официальный сайт УПЦ, открывая нынешние Успенские чтения, организатор форума, директор издательства «Дух и литера» Константин Сигов подчеркнул большую роль почившего Блаженнейшего Митрополита Владимира в создании и развитии конференции.

Во вступительной части Чтений епископ Ирпенский Климент объявил присутствующим приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Также прозвучали приветствия Управляющего делами УПЦ, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, а также доклады епископа Львовского и Галицкого Филарета и архиепископа Петра Мальчука (Киево-Житомирской диецезии РКЦ).

На конференции, которая продлится до 24 сентября, выступят известные богословы, философы, ученые, культурологи - как отечественные, так и зарубежные. В частности, на протяжении четырех дней работы форума прозвучат доклады: архимандрита Кирилла (Говоруна) (Йельский университет, США), Анн-Мари Пельтье (Париж), Сергея Хоружого (Москва), свящ. Франческо Браски (Милан), диакона Василия (Карла Христиана) фельми из (Германия), брата Адальберто Майнарди (монастырь Бозе, Италия), игумена Арсения (Соколова) (Бейрут), брата Ришара (община Тэзе, Франция), Марек Кита (Краков), свящ. Владимира Зелинского (Италия), свящ. Фйоренцо Эмилио Реати (Италия), Адриано делл ‘Аста (Милан), Елены Глазовой (США), Александра Филоненко (Харьков) и др.

В рамках Чтений состоится презентация книг, недавно вышедших в издательстве «Дух и литера» - труды выдающегося богослова-библеиста Анн-Мари Пельтье «Библейские чтения: у истоков европейской культуры» и сборника прошлых Успенских чтений «Предание и перевод».