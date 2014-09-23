В Чернигове почтили святителя Феодосия

В Чернигове прошло чествование святителя Феодосия, день памяти которого отмечается 22 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, в кафедральном Свято-Троицком соборе в этот день состоялась торжественная литургия, которую возглавили митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Его Блаженству сослужили: митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископы - Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, Нежинский и Прилуцкий Ириней, епископы - Бородянский Варсанофий, Конотопский и Глуховский Роман, духовенство города. Предстоятель Украинской православной церкви совершил свой первый архипастырский визит в Чернигов. Общаясь с журналистами, он отметил, что молится о мире и спокойствие в Украине.

Во время праздничной литургии, по традиции, мощи Феодосия были обнесены вокруг храма. Путь крестного хода был выслан ивовыми ветвями и бархатцами. Участниками богослужения стали несколько тысяч черниговцев и гостей города.

На прошлой неделе мощи Феодосия по несколько дней находились в соборах города - Спасо-Преображенском и Успенском соборе Елицкого монастыря. В каждом из храмов проходили торжественные литургии, мощи были открыты для поклонения, а их перенос сопровождался крестным ходом. 22 сентября мощи Феодосия были торжественно перенесены из Успенского собора в Свято-Троицкий, где они находятся постоянно.

Справка УНИАН. Святитель Феодосий (Углицкий) (20-30-е годы XVII века. - 1696 г.) - архиепископ Черниговский, чудотворец, молитвенный покровитель Чернигово-Северской земли.

После смерти был похоронен в кафедральном Борисоглебском соборе в склепе, который не замуровывался в течение 40 дней. Уже тогда его мощи оказались нетленными, также были многочисленные случаи исцеления. К столетию со дня смерти святителя по поручению Синода было проверено 50 случаев его чудотворной помощи. В 1896 г. крестным ходом его мощи были перенесены в Спасо-Преображенский собор и вложены в серебряную раку. Причисление святителя Феодосия к лику святых было совершено Синодом еще в июне 1896 г.

Дни памяти: 5 (18) февраля, 9 (22) сентября (обретение и перенесение мощей).