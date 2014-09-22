Предстоятель УПЦ с архипастырским визитом посетил Черниговскую епархию

22 сентября, в день обретения и перенесения мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896), Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с архипастырским визитом посетил Черниговскую епархию, сообщает church.ua.

В Свято-Троицком кафедральном соборе г. Чернигова Блаженнейший Владыка поклонился мощам святителя Феодосия и возглавил Божественную литургию.

Его Блаженству сослужили: митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, архиепископы - Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, Нежинский и Прилуцкий Ириней, епископы - Бородянский Варсонофий, Конотопский и Глуховский Роман, духовенство города.

В конце богослужения состоялся Крестный ход с честными мощами святителя Феодосия Черниговского вокруг собора.

Напоследок, Архипастырь поздравил всех с днем памяти покровителя Черниговщины - святителя Феодосия.

Накануне, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил праздничное Всенощное бдение в Троицком соборе.