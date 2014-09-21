Продолжается Первосвятительский визит Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Кировоградскую епархию

20-21 сентября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с архипастырским визитом посещает Кировоградскую епархию, сообщает сайт УПЦ.

20 сентября, накануне праздника Рождества Божьей Матери, Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил праздничное Всенощное бдение в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы г.. Кировограда.

Его Блаженству сослужили: управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископы - Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон, Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф, епископ Александрийский и Светловодский Боголеп, духовенство города Кировограда.

За богослужением Блаженнейший Владыка обратился к собравшимся в соборе, в частности отметив:

«Наш визит заключается в совместной молитве. Это то, что нужно сегодня миру, это всегда было нужно, но сейчас особенно востребовано. Сегодня мы молимся, в первую очередь, чтобы Бог сделал нас причастниками Вечной Жизни. Во - вторых, чтобы послал мир на нашу землю. Просим Всемилостивого Господа о даровании мира и свое благословение на нашу землю ».

21 сентября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил освящение Благовещенского собора г.. Кировограда, а после - Божественную литургию.