В Москве на заседании Высшего Церковного Совета РПЦ рассмотрят работу Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами

19 сентября в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Как сообщает пресс-служба Патриарха, открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал о своей недавней поездке на Дальний Восток.

Патриарх сообщил, что основным вопросом повестки дня заседания является доклад «О работе Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами».