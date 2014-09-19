В Москве на заседании Высшего Церковного Совета РПЦ рассмотрят работу Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
14:21, 19 сентября 2014Православие
0
19 сентября в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
Как сообщает пресс-служба Патриарха, открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал о своей недавней поездке на Дальний Восток.
Патриарх сообщил, что основным вопросом повестки дня заседания является доклад «О работе Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter