Организаторы VI Международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово" 22 сентября проведут пресс-конференцию в Москве

22 сентября в 14.30 в информационном центре ИТАР-ТАСС в Москве состоится пресс-конференция с участием организаторов VI Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово», которому в этом году исполняется 10 лет.

Как сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ, VI международный фестиваль «Вера и слово» пройдет с 23 по 25 сентября в Москве.

Члены Оргкомитета подробно расскажут о концепции VI Международного фестиваля «Вера и слово», основных тенденциях развития православных СМИ, которые нашли свое отражение в программе мероприятия. Участники пресс-конференции также поделятся статистическими данными о географическом представительстве делегатов фестиваля, расскажут об истории крупнейшего форума православных медиа.

Также на пресс-конференции состоится презентация специального издания книги Святейшего Патриарха Кирилла «Свобода и ответственность», выпущенной к этому событию.

В ходе пресс-конференции на вопросы журналистов ответят председательСинодального информационного отдела В.Р. Легойда и руководитель Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», представитель жюри конкурсов неигровых фильмов и епархиальных пресс-служб С.Л. Кравец.

Фестиваль «Вера и слово» проводится с 2004 года и зарекомендовал себя как ведущая площадка для диалога представителей православных, светских СМИ и епархиальных пресс-служб со всех регионов России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Прибалтики, Казахстана, Средней Азии и Азербайджана.

Центральным событием фестиваля станет встреча его участников со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоится 24 сентября в Храме Христа Спасителя в Москве.

В рамках фестиваля в этом году впервые проводится конкурс неигровых фильмов и телепередач, посвященных теме новомучеников и исповедников Российских. Награждение победителей конкурса состоится 25 сентября в ДО «Клязьма».

Вход на пресс-конференцию представителей российских и зарубежных средств массовой информации, теле- и радиокомпаний — по предварительной аккредитации.

Телефон для аккредитации: +7 (499) 791-03-87; +7 (903) 284-25-41. Адрес: Москва, Тверской бульвар, д. 2, 2-й этаж.