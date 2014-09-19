В Сумах появится улица имени Митрополита Владимира

В Сумах появится улица имени почившего Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Владимира.

Как сообщается на сайте Сумской епархии УПЦ, с ходатайством о названии (переименовании) одной из улиц города именем Блаженнейшего Митрополита Владимира к городской власти от имени клириков и мирян обратился архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий.

В сане епископа Блаженнейший Митрополит Владимир управлял Сумской епархией с 20 марта 1969 по 18 апреля 1973 г.

С полным текстом обращения архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия можно ознакомиться здесь.