Наместник Ионинского монастыря выступит в Санкт-Петербурге на Международной конференции по противодействию деструктивным культам

В Санкт-Петербурге 18 сентября начала работу VII встреча Межправославной сети центров по изучению новейших религиозных движений и деструктивных культов. Организатором форума является Кипрская Православная Церковь. Традиционно мероприятие проводится в разных странах и собирает делегатов из всех Поместных Православных Церквей.

Как сообщает официальный сайт Синодального отдела УПЦ по делам молодежи, в международной встрече принимает участие делегация Украинской Православной Церкви во главе с председателем Попечительского совета Всеукраинского апологетического центра имени святителя Иоанна Златоуста, викарием Киевской Митрополии епископом Обуховским Ионой.

В составе делегации также сотрудники Всеукраинского апологетического центра, который действует с 2012 года под эгидой Синодального отдела УПЦ по работе с молодежью: председатель Киевского отделения Всеукраинского апологетического центра иеромонах Хризостом (Грищенко), члены правления центра протоиерей Максим Денисенко и Владимир Рогатин.

18 сентября состоялось торжественное открытие форума, во время которого были зачитаны поздравительные письма от Предстоятелей Поместных Православных Церквей - Константинопольской, Иерусалимской, Александрийской, Русской, Грузинской и т.д.

Приветственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия зачитал епископ Иона.

VII Межправославная встреча по изучению новейших религиозных движений и деструктивных культов посвящена теме «Изучение практических форм сотрудничества Церкви, государства и общественных организаций для борьбы с разрушительными последствиями деятельности сект».

Форум проходит на территории Александро-Невской лавры. Следующие два дня будут посвящены рабочей части конференции. В частности с докладом выступит председатель украинской делегации епископ Иона.