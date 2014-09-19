В Мукачевской епархии УПЦ собирают сведения о закарпатцах, подвизавшихся на Святой Горе Афон

По инициативе Закарпатского отделения Международного института афонского наследия в Украине (МИАНУ) и по благословению правящего Архиепископа Мукачевского и Ужгородского Феодора на Закарпатье по приходам Мукачевской епархии УПЦ объявлен сбор информации, фотографий, документов и воспоминаний о закарпатцах, подвизавшихся на Святой Горе Афон.

Как отметил руководитель Закарпатского отделения МИАНУ, директор Богословско-исторического научно-исследовательского центра им. архимандрита Василия (Пронина) Мукачевской епархии УПЦ Юрий Данилец, «Православие на Закарпатье в значительной степени развивалось под влиянием Святой Горы Афон. Преподобный Алексий (Кабалюк) принял Православие на Афоне и возродил его на родине. В начале ХХ в. десятки наших земляков поехали на Афон, где проводили свою жизнь в послушании и духовном подвиге. Большинство из них поддерживали тесные связи с родственниками и земляками, пересылали им с Афона письма, богословскую литературу, иконы. Известны случаи, когда письма закарпатских афонитов собирали многих местных жителей для общего чтения».

По словам историка Юрия Данильца, «наше Закарпатье по праву называют «малым Афоном», поскольку в нашем горном крае очень много монастырей, большинство из которых были созданы под влиянием Афона и его подвижников».

Объявив сбор материалов о закарпатцах Афона, их связях со «старым миром» и влиянии на возрождение православия на Закарпатье, Мукачевская епархия УПЦ обратилась к своей пастве с просьбой помочь в сборе информации для будущей книги. Как сообщает официальный сайт Мукачевской епархии УПЦ, интересуют в первую очередь письма монахов, их фотографии, другие документы и печатные издания с Афона, воспоминания об афонских подвижниках. Информацию можно посылать на эл-адрес Закарпатского отделения МИАНУ: jurijdanilec@rambler.ru

По результатам сбора материалов и воспоминаний планируется издание книги, посвященной влиянию Афона на возрождение православия в Закарпатье.

Как известно, на Закарпатье вплоть до начала ХХ века не существовало ни одного православного прихода, не говоря о монастырях. Их возрождение непосредственно связано с влиянием Святой Горы Афон и в частности Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря.

В последнем, 8 июля 1908 года, принял Святое Православие будущий апостол Закарпатья А. Кабалюк, ныне известный как преподобный Алексий Закарпатский. Приняв Православие и причастившись Св. Таин, он получил тогда от архимандрита Свято-Пантелеимонова монастыря Мисаила благословение на свою апостольско-миссионерскую деятельность по возрождению Православия в Закарпатье.

В 1910 г. преподобный Алексий уже в сане иеромонаха вновь посетил Святую Гору. Прожив четыре месяца на Афоне, в начале 1911 года он получил от архимандрита Мисаила официальное удостоверение о том, что является насельником Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. После этого он отбыл в Константинополь к Вселенскому патриарху, а от него обратно на родину.

Ярким примером влияния Афона на возрождение Православия в крае является Послание закарпатцам от Святой Горы Афонской, подписанное игуменами Свято-Пантелеимоновского русского монастыря, Свято-Андреевского и Свято-Ильинского скитов – архимандритами Мисаилом, Митрофаном и Иоанном. Вот его текст:

«Утверждайтесь в Святой Православной вере! Бережно храните дарованное вам туне неоцененное сокровище! Проникайтесь духом православным! Очищайте обряды восточные от западной порчи, которой засорили их латиняне! ... Вас называют греко-католиками, а на Великом входе за литургией поминают "православными". Почему же вас, русских, именуют греко-католиками? Потому что вы приняли веру от греков. Значит, какая вера греческая, такая должна быть и ваша. Знайте же, что греки никогда не были католиками, а хранили всегда и днесь хранят в полной неповрежденности и чистоте Святую Православную Восточную Кафолическую веру. И у нас, на святом Афоне, много греческих монастырей, и все они православные и Римского Папу не признавали и не признают. Греков называют православными все народы мира, а с греками и всех других, исповедывающих вместе Восточную веру, как то: русских, сербов, болгары др. Двух Православий быть не может: или православный весь Восток, а вас католики держат обманом в заблуждении; или только вы, малая горсточка униатов - православные, а все - греки, русские, сербы, болгары, словом, весь древний православный Восток, - ложно присвоили себе это наименование... Ваше обращение в дом Отчий, - в лоно Православной Церкви, послужит искупительной жертвой не только вашего личного греха - заблуждения, но и ваших предков, 300 лет назад, по своему неведению и простоте, обманом же и насилием латинян отторгнутых от Тела Христова - Святой Церкви Православной. Ваши молитвы за них, освящаемые истинными таинствами святой Матери-Церкви Православной, будут возноситься к Богу как фимиам, Ему благоприятный, и дерзновенно ходатайствовать о помиловании и возвращении их на лоно Авраамово из огня геенского». [Гавриил (Кризина), игум. Православная Церковь в Закарпатье (век ХХ). Киев. 1999. С. 137-138.]

По словам исследователей, семена истинной веры, посеянные преподобным Алексием (Кабалюком) и его сподвижниками дали скорые и обильные всходы. В 20-е - 30-е годы ХХ века в карпатском крае наблюдается массовое возрождение Православия, расцвет монашеской жизни, основываются десятки новых православных монастырей, где вводятся строгие афонские уставы.

Большинство этих новообразованных закарпатских обителей поддерживали тесные связи с Афоном, а наиболее ревностные искатели подвижнической жизни и сами уходили на Святую Гору, преимущественно в русский Свято-Пантелеимонов монастырь, где со временем стали составлять весьма значительную часть братии. Особенно ярко это проявилось после богоборческой революции 1917 г. в России, когда закарпатский регион (оказавшийся за пределами СССР, в составе Чехословакии) остался единственным, откуда поступало пополнение соотечественников в число братии Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря. Так, только в 1920-е гг. в Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь поступило более 20 закарпатцев. Одним из таких ревностных искателей подвижнической жизни был и будущий игумен Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря Гавриил (Георгий Легач).

Сайт "Русский Афон"