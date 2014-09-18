В России выпустили марку к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского (фото)

Почтовый блок с одной маркой, посвященной 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, выпустила Почта России, сообщает официальный сайт организации.

"На почтовом блоке изображен крестный ход во главе с преподобным Сергием Радонежским на фоне Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в небе — стая голубей (последователей и учеников Сергия). Показаны исторические личности (слева направо) — великий князь Дмитрий Донской, легендарный монах-воин Александр Пересвет, а также современные православные люди, которые несут перед собой зажжённые свечи", — говорится в сообщении.

Пока приобрести юбилейный блок, вместе с художественной обложкой и конвертом с гашением можно лишь в Московском почтамте на улице Мясницкой. Номинал почтовой марки составляет 70 рублей, а общий тираж выпущенной продукции — 85 тысяч экземпляров.

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) — монах, основатель Свято-Троицкой Сергиевой лавры почитается Русской Православной церковью в лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником. Вместе со своими учениками основал более 30 монастырей, которые стали опорными пунктами развития хозяйственной культуры в пустынных землях северного Поволжья. Преподобный Сергий много сделал не только для церкви, но и для государства. В 1380 году перед Куликовской битвой именно к нему за благословением приехал Дмитрий Донской, и 8 сентября 1380 года русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига.

С начала 2014 года в России как на церковном, так и на государственном уровне широко отмечается 700-летний юбилей святого.

РИА Новости