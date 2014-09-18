В Палестине появится археологический музей под открытым небом

В Иерихоне на участке Российского музейно-паркового комплекса исторически принадлежавшем Императорскому православному палестинскому Обществу (ИППО) появится российский археологический музей под открытым небом. Конкурс на создание проекта был объявлен в начале сентября, а его итоги будут подведены в конце месяца, сообщает официальный сайт ИППО.

"Проект предусматривает строительство открытой экспозиции археологического музея с устройством смотровой площадки-террасы, оборудование временных дорог и защитных сооружений, а также специальных помещений для хранения находок и инвентаря, оборудование современной археологической лаборатории. При этом в целях создания полноценного "археологического парка" площадь раскопа будет раскрыта до 700 квадратных метра для демонстрации древних построек", — говорится в сообщении.

В старейшей неправительственной благотворительной организации, основанной в 1882 году, утверждают, что в целях сохранения, все ценные породы деревьев из предполагаемой зоны раскопа будут пересажены и к ним будет подведен автоматизированный полив. Также будет создана система видеонаблюдения и наружного освящения, в том числе и от солнечных батарей, которые будут расположены на кровле зданий. На территории появятся малые архитектурные форма, а в самом здании — дополнительные витрины для экспозиции. Начальная сумма проекта определена в 148 312 долларов.

Участок на улице Медведева в Иерихоне исторически принадлежал Императорскому православному палестинскому обществу и был записан на имя первого председателя ИППО великого князя Сергея Александровича. Еще в 1891 году археологическая экспедиция организации под руководством академика Николая Кондакова провела здесь предварительное исследование, в ходе которого были найдены древние византийские мозаики. На участке также произрастал сад, включающий в себя уникальные виды растений и который до революции сдавался в аренду Русской духовной миссии.

Российской Федерации участок был возвращен палестинскими властями в 2008 году. Императорское православное палестинское общество оказывает всевозможное содействие развитию участка: именно оно способствовало проведению археологической и дендрологической экспертиз.

Торжественное открытие российского музейно-паркового комплекса, на территории которого расположены археологический раскопки, здание исторического музея с конференц-залом, библиотекой и классами по изучению русского языка, а также ландшафтный парк с четырьмя русскими могилами и священным деревом, у которого, согласно преданию, произошла встреча Иисуса Христа с мытарем Закхеем, состоялось в 2011 году.