Патриарх Кирилл призвал православных священников и прихожан особо заботиться о тех, кто впервые пришел в храм

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к священнослужителям и ко всем, кто принимает активное участие в приходской жизни с призывом особо заботиться о тех, кто впервые пришел в храм.

"Наши размышления о развитии приходской жизни должны простираться не только на активную часть прихожан … Не менее важной является забота о тех, кто едва переступил порог храма", — говорится в обращении патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.

По его словам, недопустимо, когда священнослужители и прихожане относятся к таким людям равнодушно или недоброжелательно. "Внимание… к приходящим в храм, любовь о Христе к ищущим Его — наша обязанность, проистекающая из слов Спасителя: "Приходящего ко Мне не изгоню вон"», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

По его мнению, каждый, кто недавно открыл для себя дорогу к храму, "должен встретить здесь подлинную любовь и приветливые разъяснения того, как устроен храм, чем живет приход, как принять участие в его жизни".

"Радуюсь, что в очень многих приходах прилагаются усилия к тому, чтобы с любовью и радушием встретить тех, кто еще со стеснительностью озирается в пока еще незнакомом месте. В городских приходах, где возможностей для этого больше и где есть такая необходимость, организовываются дежурства священников и миссионеров-мирян", — отметил патриарх Кирилл.

Он также заметил, что во многом задача "путеводительства" ложится на мирян, в первую очередь, на добровольцев из числа активных прихожан. А то, как должна быть поставлена эта деятельность с учетом специфики каждого региона, необходимо обсудить в епархиях на пастырских совещаниях.

РИА Новости