В УПЦ сказали, что думают о захвате дома молитвы баптистов в Антраците

Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви дал официальный комментарий по поводу сообщений в СМИ о захвате дома молитвы евангельских христиан-баптистов в Антраците Луганской области. Текст размещен на официальном сайте УПЦ.

"8 сентября в СМИ появились сообщения о том, что якобы с благословения местного православного священника (без указания его имени и места служения) в городе Антрацит Луганской области вооруженные люди захватили дом молитвы евангельских христиан-баптистов.

В сообщениях говорится о том, что в присутствии православного священнослужителя люди, которые захватили молитвенный дом, стали требовать от собравшихся покинуть помещение, сообщив о том, что отныне оно будет принадлежать православной общине. Подчеркивая то, что на территории г. Антрацит нет других приходов кроме тех, которые относятся к юрисдикции Украинской Православной Церкви, авторы сообщений таким образом сознательно подталкивают читателей к той мысли, что православное духовенство на Луганщине благословляет своих верующих на захват помещений других конфессий для дальнейшего пользования ими.

В связи с этим Отдел внешних церковных связей Украинской Православной Церкви обратился за разъяснением в епархиальное управление Ровеньковской епархии УПЦ, в состав которой входят православные приходы г. Антрацит.

В Ровеньковском епархии заявили, что местное православное духовенство не имеет никакого отношения к этой силовой акции, которая является исключительно инициативой представителей самопровозглашенной ЛНР. Ни правящий архиерей Ровеньковской епархии епископ Пантелеимон, ни местные священники не одобряют этой силовой акции и не примут от представителей ЛНР никаких помещений, принадлежащих евангельским христианам-баптистам или любым другим конфессиям региона.

Следует также отметить, что председатель ОВЦС УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан в своем выступлении на встрече религиозных лидеров Украины и России в г. Осло (Норвегия) 11 сентября 2014 года сообщил участникам круглого стола о том, что представители самопровозглашенной ЛНР предлагали ему забрать в собственность помещения епархиального управления и кафедральный собор УПЦ КП в Луганске, которые остались без присмотра в связи с боевыми действиями в регионе. Митрополит Митрофан ответил на такое предложение категорическим отказом.

Кроме того, Украинская Православная Церковь полностью разделяет и придерживается позиции, которая была высказана в Комюнике по результатам встречи религиозных лидеров Украины и России в Осло, в тексте которого, в частности, говорится: «Как религиозные деятели мы особенно обращаем внимание на необходимость соблюдения в зоне конфликта права на свободу совести. Насильственные действия в отношении духовенства и верующих, храмов и молитвенных домов любой из действующих в Донецкой и Луганской областях конфессий недопустимы».

Со своей стороны мы надеемся, что представители других конфессий Украины также не будут использовать текущую общественно-политическую ситуацию с целью захвата храмов и создания конфликтных ситуаций на приходах Украинской Православной Церкви.

Выражаем соболезнования представителям общины евангельских христиан-баптистов города Антрацит в связи с вышеуказанной силовой акцией против них, а также призываем всех, от кого это зависит не препятствовать местному населению совершать религиозную деятельность в соответствии со своими религиозными убеждениями и не компрометировать своими силовыми действиями Украинскую Православную Церковь".