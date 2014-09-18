Протоиерей Георгий Коваленко отметил, что оставил должности в УПЦ по собственному желанию

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий освободил протоиерея Георгия Коваленко от должности пресс-секретаря предстоятеля УПЦ и от должности председателя Синодального информационно-просветительского отдела и назначил его председателем Синодного просветительского отдела Церкви.

Об этом Георгий Коваленко сообщил на своей странице в Facebook, где разместил фотокопии соответствующих документов.

Он отметил, что оставил должности по собственному желанию: ”Несмотря на отсутствие предварительных договоренностей, считаю, что решения Синода отвечают реальному положению вещей, а также моим стремлениям. Отныне я не являюсь проводником официальной позиции УПЦ и ее Священноначалия”.

Также Коваленко сообщает, что отныне будет координировать просветительскую деятельность церкви: ”При этом меня назначили председателем Синодного ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО отдела, а значит официальным лицом в УПЦ, которое должно организовывать и координировать просветительскую деятельность. А это значит, что просветительское служение, в т.ч. и в СМИ, является моей прямой обязанностью. Итак, до встречи в эфирах и на страницах. Но не спрашивайте меня о том, какой является земная Церковь. Лучше спросите, какой Она должна быть”.

Как сообщал УНИАН, митрополит Онуфрий был избран предстоятелем Украинской Православной Церкви 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ.

Георгий Коваленко был пресс-секретарем предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который умер 5 июля 2014 года.