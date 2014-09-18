20 сентября будет отслужен молебен перед массовым паломничеством в Израиль

В период с 21 по 29 сентября состоится паломничество на Святую Землю, в котором примут участие несколько сот верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, накануне поездки, 20 сентября, в 14.00, в храме во имя Всех святых, расположенном в парке строительства Кафедрального собора Украинской Православной Церкви, состоится молебен “о путешествующих”. На богослужение приглашаются все, кто намерен принять участие в паломнической поездке в Израиль в период 21-29 сентября.

Молебен будет совершен епископом Ирпенским Климентом, викарием Киевской Митрополии.

Это паломничество на Святую Землю, организовано Паломническим Центром УПЦ и происходит в сентябре каждого года. Во время акции предоставляются существенные скидки, которые позволяют посетить Святую Землю людям с ограниченными материальными возможностями.